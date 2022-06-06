Курск, , 07:33 — REGNUM В Курской области обстреляли приграничный посёлок Теткино. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор региона Роман Старовойт.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «рано утром» 6 июня «был вновь обстрелян посёлок Теткино в Глушковском районе».

«Удары наносились по мосту и местным предприятиям», — говорится в сообщении.

Роман Старовойт также написал, что в настоящее время уточняются данные о повреждениях и «возможных пострадавших».

Напомним, что приграничное посёлок Теткино не раз обстреливали с украинской стороны. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Теткино и находящиеся рядом с ним населённые пункты были обстреляны из миномётов 21 мая. До этого киевские боевики вели удар по селу 18 мая, в результате один человек погиб. 23 апреля был обстрелян пограничный пункт пропуска «Теткино».

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