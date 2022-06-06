Оренбург, 6 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Оренбурге 6 июня губернатор Денис Паслер выступит перед депутатами Заксобрания с ежегодным отчётом. Депутаты готовятся дать оценку работе правительства области в 2021 году, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

Губернатор доложит о результатах независимой экспертизы оценки качества услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы. Она проводилась по итогам 2021 года.

Парламентариям также предстоит рассмотреть проекты законов об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда ОМС за 2021 год. Будут внесены изменения в главный финансовый документ региона 2022 года.