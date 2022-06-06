Энгельс, Саратовская область, , 07:25 — REGNUM Учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Саратовской области. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Туполев Ту-160

Полётами, которые проходили в дневное и ночное время, руководил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович. В них был задействован только руководящий состав авиационного полка и подразделений. Опытные лётные экипажи отработали взлёты и посадки, полёты строем и на малых высотах. На земле опытный инженерно-технический состав также отработал организацию и подготовку полётов.

Николай Варпахович «Молодые офицеры на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задачами».

Отметим, что в «командирских» полётах, где задействован только опытный руководящий состав, отрабатываются методики выполнения полётных заданий для последующего обучения молодых пилотов и специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи штурмовиков Су-25СМ дислоцированной в Киргизии российской военной базы приступили к первым в летнем периоде обучения учебно-тренировочным полётам.

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