Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM В ночь на 5 июня в Екатеринбурге началось обновление главного городского туристического маршрута — «Красной линии». На эти цели из городского бюджета выделено 270 тысяч рублей, сообщили журналистам в мэрии.

Плотинка и Красная линия Александр Комаров © ИА REGNUM

Длина обновлённого маршрута составляет 9 километров, вместо 6,5 ранее. Работы ещё не завершены. Волонтёрам предстоит нанести номера объектов на разметке.

Отметим, «Красная линия» — пешеходный туристический маршрут, пролегающий по центру Екатеринбурга. Линия включает 39 достопримечательностей уральской столицы.