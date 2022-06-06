В Екатеринбурге обновляют туристический маршрут «Красная линия»
Екатеринбург, 6 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В ночь на 5 июня в Екатеринбурге началось обновление главного городского туристического маршрута — «Красной линии». На эти цели из городского бюджета выделено 270 тысяч рублей, сообщили журналистам в мэрии.
Александр Комаров ИА REGNUM
Плотинка и Красная линия
Длина обновлённого маршрута составляет 9 километров, вместо 6,5 ранее. Работы ещё не завершены. Волонтёрам предстоит нанести номера объектов на разметке.
Отметим, «Красная линия» — пешеходный туристический маршрут, пролегающий по центру Екатеринбурга. Линия включает 39 достопримечательностей уральской столицы.