Екатеринбург, 6 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В ночь на 5 июня в Екатеринбурге началось обновление главного городского туристического маршрута — «Красной линии». На эти цели из городского бюджета выделено 270 тысяч рублей, сообщили журналистам в мэрии.

Александр Комаров ИА REGNUM Плотинка и Красная линия

Длина обновлённого маршрута составляет 9 километров, вместо 6,5 ранее. Работы ещё не завершены. Волонтёрам предстоит нанести номера объектов на разметке.

Отметим, «Красная линия» — пешеходный туристический маршрут, пролегающий по центру Екатеринбурга. Линия включает 39 достопримечательностей уральской столицы.