Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбурге прокуратура посчитала приговор депутату горсовета Игорю Коровяковскому мягким и обжаловала его. На решение суда подана апелляция. Дата его рассмотрения пока не назначена.

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Напомним, генеральный директор ООО «Исток Электро-КИПиА» Игорь Коровяковский признан виновным в налоговом преступлении. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере его приговорили к штрафу в размере 450 тыс. рублей.

Ранее региональное отделение «Единой России» приостановило членство Коровяковского. Депутат подал заявление об отказе от мандата.

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