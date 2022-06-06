Чита, 6 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 6 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 923 (+17 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 095 пациентов (+9 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв уже несколько дней подряд составляет 2679 человек (0 за сутки).

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В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 20 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), два подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 345 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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