Тюмень, 6 июня, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Из Тюменской области более 150 контрактников уехали на Украину и в республики Донбасса для участия в спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«С начала 2022 года заключили контракты о прохождении военной службы более 150 тюменцев. Около 90 жителей Тюменской области заключили краткосрочный контракт сроком до одного года и убыли для участия в специальной военной операции», — цитирует тюменского военного комиссара портал 72.ru.

Куличков отметил, что количество желающих участвовать в спецоперации на Украине с каждым днём растёт. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте с 18 лет. Солдаты, сержанты и прапорщики запаса вправе заключать контракт в возрасте до 50 лет. В военный комиссариат Тюменской области обращаются люди старше 50-ти, однако они могут участвовать в спецоперации лишь в качестве добровольцев, допустимый возраст которых — до 60 лет. Что касается возраста контрактников, то самому старшему 45 лет, а самому младшему — 20 лет.

«В качестве добровольцев уезжали мужчины 58 лет. Как правило, каждый третий доброволец — это человек с военным опытом», — сообщил изданию Алексей Куличков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецоперация российских войск по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля 2022 года.