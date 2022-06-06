Благовещенск, 6 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В селе Сосновый Бор Зейского района Амурской области погибла 8-летняя девочка. Ребёнок утонул в озере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следственное управление СКР по Новосибирской области nsk.sledcom.ru Утонул ребёнок

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Девочка ушла купаться на озеро с друзьями, не поставив в известность родителей. Когда она начала тонуть, на помощь бросилась проходившая мимо женщина, но не успела спасти ребёнка.

Следователи напомнили о том, что во время каникул увеличивается количество несчастных случаев с детьми, и просят родителей проводить с несовершеннолетними беседы о соблюдении правил безопасности, не отпускать их без присмотра на водоёмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии предположительно от удара током скончалась 13-летняя девочка. Она погибла, когда играла во дворе частного дома в одном из населённых пунктов Олёкминского района республики.