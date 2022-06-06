Москва, 6 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Греция вернулась во времена, когда пожилые люди стали снова собирать еду в мусорных баках. Об этом сообщает издание «Афинские новости».

Участник Нищета

Представитель Федерации производителей фермерских рынков Димитрис Пациас говорит о том, что «стоимость жизни сейчас опасно выросла: электричество, газ, аренда». Людям стало трудно выходить за покупками. Объем покупок уменьшился в 3−4 раза.

По словам эксперта, фермерам тоже стало труднее осуществлять свою работу. «Стоимость выращивания для производителей слишком высока. Людям приходится нелегко», — говорится в публикации.

Продавцы на рынке рассказывают, что всегда несколько человек приходят после окончания работы рынка и просят фермеров отдать им бесплатно то, что осталось. Некоторые даже идут к мусорным бакам, чтобы забрать выброшенные фрукты и овощи.

Напомним, что после начала ВС РФ спецоперации Европейский Союз ввёл шесть пакетов санкций против России, что привело к росту цен на топливо, энергоносители и продовольствие.