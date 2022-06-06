Элиста, , 07:09 — REGNUM В Калмыкии отменили масочный режим и QR-коды, однако продлили действие ряда коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно указу за подписью руководителя региона Бату Хасикова, в Калмыкии отменяются требования по наличию QR-кодов, масочный режим и требования к работодателям по обеспечению сотрудников медицинскими масками. Разрешается также проводить физкультурные и спортивные мероприятия, театральные представления, концерты и другие выступления в помещениях.

Остальные запреты, связанные с COVID-19, сохраняются. В частности, работа предприятий общепита разрешена до 23:00 мск, продолжается деятельность контрольных групп. Эти меры будут действовать до 21 августа 2022 года.