Элиста, 6 июня, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Калмыкии отменили масочный режим и QR-коды, однако продлили действие ряда коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

Согласно указу за подписью руководителя региона Бату Хасикова, в Калмыкии отменяются требования по наличию QR-кодов, масочный режим и требования к работодателям по обеспечению сотрудников медицинскими масками. Разрешается также проводить физкультурные и спортивные мероприятия, театральные представления, концерты и другие выступления в помещениях.

Остальные запреты, связанные с COVID-19, сохраняются. В частности, работа предприятий общепита разрешена до 23:00 мск, продолжается деятельность контрольных групп. Эти меры будут действовать до 21 августа 2022 года.