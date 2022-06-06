Пекин, , 07:07 — REGNUM Согласно официальным данным, в конце мая цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит правительство страны, снизились по сравнению с серединой мая этого года, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, отслеживаемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, цены на 23 выросли, в то время как на 25 цены снизились в цене.

Цена на свиней за этот период выросла на 1,3% до 15,7 юаней ($2,35) за кг. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе страны.