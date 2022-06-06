Ашхабад, 6 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В столице Турции произошёл вооружённый конфликт между группами иностранцев. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

По данным издания, в стамбульском Эсеньюрте на улице Унверди произошла перестрелка между двумя группами иностранных граждан. Уточняется, что этому предшествовала ссора, причина которой неизвестна.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

«Расследование начато», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года возле Стамбульского дворца правосудия произошла перестрелка между группами участников судебного процесса.

Подробнее: В Стамбуле у дворца правосудия произошла перестрелка