Пекин, 6 июня, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Пекин ослабит ограничения на питание в закрытых помещениях, курьерские услуги и индивидуальные занятия, поскольку эпидемическая ситуация в городе улучшилась, сообщили 5 июня местные власти.

Пекин

Новые правила вступят в силу с 6 июня во всех районах китайской столицы, за исключением района Фэнтай и некоторых частей района Чанпин. Начиная с этого дня, будут доступны услуги по приему пищи в ресторанах, а курьерам будет разрешено входить в жилые кварталы.

Общественным местам, таким как библиотеки, музеи, кинотеатры и спортивные залы, разрешено возобновить работу, при этом общий поток посетителей не превышает 75% от максимальной вместимости.

Те, кто входит в общественные места, пользуется общественным транспортом или посещает собрания, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста в течение 72 часов.

Помимо двенадцатиклассников, учащиеся всех других классов начальной, средней и старшей школ могут вернуться в кампус для участия в очных занятиях с 13 июня, в то время как воспитатели детских садов могут возобновить занятия в автономном режиме с 20 июня.