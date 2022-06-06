Ростов-на-Дону, 6 июня, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 37-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника и лишилась 1,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МВД России.

Уголовное дело

Ростовчанка пояснила полицейским, что ответила на звонок с неизвестного номера. Заявительница была убеждена, что разговаривает с сотрудником одной из брокерских компаний. Аферист предложил горожанке вложить сбережения в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций международных организаций на биржевых площадках. Взамен женщине была обещана прибыль.

Потерпевшая последовала инструкции мошенника и лишилась 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.