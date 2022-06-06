Малодербетовский район, Калмыкия, 6 июня, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Калмыкии ранним утром 5 июня случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария произошла примерно в 4:20 мск в Малодербетовском районе. Водитель легкового автомобиля допустил опрокидывание транспорта в кювет. В результате случившегося погиб один человек.

На месте ДТП работали силы и средства Малодербетовского пожарно-спасательного гарнизона.