Богота, , 07:03 — REGNUM В колумбийском муниципалитете Эль-Сулия в результате взрыва в шахте погибли не менее 12 горняков, ещё троих ищут спасатели. Об этом управление гражданской обороны страны 5 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

В шахте

управление гражданской обороны Колумбии «Мы продолжаем оказывать содействие спасательной операции в шахте «Ла-Местиса» в Эль-Сулии. К настоящему моменту группа горноспасателей подняла на поверхность 11 тел».

Трагедия на шахте произошла 30 мая, когда в результате взрыва и обвала пород под землёй оказались заблокированы 14 горняков. Ранее спасатели обнаружили тела шести человек, которые считались пропавшими без вести. Ещё одного рабочего, доставленного в больницу с ожогами сразу после взрыва, спасти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, персонал рудника «Комсомольский» в Норильске был эвакуирован после сообщения о задымлении.

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