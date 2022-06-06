Чанша, Китай, 6 июня, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Археологи обнаружили 25 гробниц, относящихся ко времени поздней династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.) в провинции Хунань в центральном Китае, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Археология

По данным провинциального института культурных реликвий и археологии провинции Хунань, комплекс гробниц Хэйюйлин в городке Цюцзыцы в городе Милуо занимает десятки тысяч квадратных метров.

Сотрудники проводят работы по очистке и реставрации более чем 50 найденных предметов, включая горшки и фу, разновидность котла в древнем Китае, сказал сотрудник института Шэн Вэй.

Археологическая группа также провела раскопки двух памятников династии Шан к северу от комплекса гробниц и обнаружила ямы, дома, печи и другие реликвии того периода, а также керамику и каменные орудия труда.

По словам Шэна, комплекс гробниц является первым местом массового захоронения поздней династии Шан в провинции Хунань, представляющим собой прорыв в понимании особенностей захоронения древних людей в восточной части озера Дунтинху, второго по величине пресноводного озера в Китае.