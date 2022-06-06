Аксай, Ростовская область, , 07:03 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего мальчика при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Трагедия произошла вечером 3 июня в одном из многоквартирных домов в Аксае. Тело ребёнка было обнаружено после тушения пожара. По некоторым данным, мальчик находился в сгоревшей квартире один.

Следователь осмотрел место происшествия, допросил очевидцев. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.