Лагань, Калмыкия, 6 июня, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Калмыкии крупная коммунальная авария оставила без холодного водоснабжения более 12,5 тыс. жителей Лагани. В зону отключения попали 18 социальных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

trestletech Кран без воды

Порыв магистральной трубы диаметром 200 миллиметров на улице Астраханской случился 5 июня. Временно без воды оставались 12 684 человека, в том числе 3 171 ребёнок. В зону отключения попали 64 многоквартирных дома, 18 социальных объектов, включая четыре круглосуточных учреждения.

Горожанам организовали подвоз воды водовозами.

К месту происшествия были вызваны группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона и бригада ООО «Водоканал-Лагань».