Пекин, , 07:00 — REGNUM Согласно прогнозам Министерства культуры и туризма, трехдневный фестиваль драконьих лодок, завершившийся 5 июня в Китае, привлек в общей сложности 79,61 млн внутренних туристов, передает агентство Синьхуа.

Фестиваль драконьих лодок Atmhk

Доход от внутреннего туризма во время отпуска составил 25,82 млрд юаней (около $3,85 млрд), отметили в министерстве. По сообщению министерства, культурный и туристический рынок Китая во время праздников в целом поддерживал безопасную, стабильную и упорядоченную работу.

Фестиваль драконьих лодок, также известный как фестиваль Дуаньвуцзе, является традиционным праздником в Китае. Он отмечается в пятый день пятого месяца китайского лунного календаря и в этом году пришелся на 3 июня.