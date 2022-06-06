Тайбэй, 6 июня, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Около 84% выпускников на Тайване в этом году предпочитают поиск работы дальнейшему обучению или другим вариантам, при этом 82% обеспокоены тем, что эпидемия COVID-19 может заблокировать им доступ к трудоустройству, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Китайские студенты

Согласно опросу 1111 Job Bank, веб-сайта службы занятости на Тайване, эти потенциальные сотрудники ожидают, что начальная месячная заработная плата составит в среднем около 35 000 новых тайваньских долларов (около $1191).

Уровень безработицы на Тайване в апреле, после сезонной корректировки, составил 3,68%, в то время как уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 20 до 24 лет достиг почти 12,5% в феврале, по данным статистического агентства острова. Из-за эпидемии COVID-19 число людей на Тайване, которым пришлось взять неоплачиваемый отпуск в этом году, достигло рекордного уровня в 15 000 человек.