Москва, 6 июня, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Работу над внедрением финансовых механизмов, альтернативных западным, начала Россия вместе со странами Южной Америки. Об этом 5 июня заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Как отметил Щетинин, альтернативные западным финансовые механизмы, такие как безналичные расчёты и создание прямых корреспондентских отношений между банками, нужны для снижения санкционных рисков с целью дальнейшего российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества.

Дипломат пояснил, что Москва обсуждает различные подходы со своими региональными партнёрами в двустороннем и в многостороннем форматах.

«При этом мы реалисты. Учитываем интересы партнеров, наработанный ими опыт и, разумеется, нацелены на результат — формирование среды, благоприятствующей взаимовыгодному экономическому и технологическому сотрудничеству», — отметил Щетинин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе анонсировали отключение от международной межбанковской системы SWIFT новых российских банков.