Пекин, 6 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Пекин опубликовал план действий по активизации предпринимательской деятельности и потребления по мере ослабления эпидемии в городе, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно плану, объявленному муниципальным правительством Пекина, китайская столица обновит свой «белый список» ключевых предприятий в соответствии с различными классификациями и динамичным управлением. Меры направлены на облегчение логистических и транспортных услуг для предприятий, которые возобновили производство.

Арендаторам государственных помещений в Пекине уже сообщили о возможности подать заявки на снижение арендной платы. Для арендаторов, которые являются научно-техническими инкубаторами в домах, не принадлежащих государству, власти будут субсидировать 50% арендной платы, которую они снижают или освобождают для микро-, малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Пекин также будет способствовать восстановлению предприятий общественного питания, культуры, спорта и развлечений. Власти будут сотрудничать с компаниями-платформами доставки еды, чтобы выдавать ваучеры и предлагать им субсидии, чтобы помочь смягчить последствия приостановки общегородского обслуживания в ресторанах.

Что касается массового потребления, Пекин снизит вдвое налог на покупку транспортных средств для легковых автомобилей с ценой без учета НДС не более 300 000 юаней (около $45 000) и двигателем объемом 2,0 литра или менее, которые были приобретены в период с 1 июня по 31 декабря этого года. В плане также говорится, что к концу 2022 года те, кто торгует электромобилями в Пекине, получат субсидию в размере до 10 000 юаней.