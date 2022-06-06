Пекин, , 06:39 — REGNUM Метеорологическое управление Китая повысило уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с ливнями до III уровня с 4 июня после непрерывных ливней в южных районах страны, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального метеорологического центра, с 4 по 6 июня ожидается, что сильные ливни обрушатся на южные районы Китая. По данным центра, в некоторых районах провинций, включая Хунань, Цзянси и Чжэцзян, ожидается от 100 до 200 мм осадков.

В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на ливни, причем уровень I является самым серьезным.