Петропавловск-Камчатский, , 06:39 — REGNUM Введенные против РФ санкции ещё аукнуться Европе и США — «испытания всегда делают нас сильнее», уверен руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на Камчатке Андрей Лиманов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия — не одна, есть страны, которые готовы сотрудничать с нами. В первую очередь, это Евразийский экономический союз (ЕАЭС, ранее ЕврАзЭС), в который входит пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Недавно прошёл форум Евразийского союза при участии нашего президента, на котором Владимир Путин сказал, что сама жизнь диктует, чтобы на пространстве Евразийского союза мы создали пространство для безбарьерного сотрудничества. На форуме обсуждались различные вопросы, в том числе и продовольственные. В первую очередь, страны ЕврАзЭС являются лидерами по экспорту сельскохозяйственной продукции в мире. И санкции ещё аукнутся тем, кто ввел их против нас. Испытания они всегда делают нас сильнее», — цитирует Лиманова пресс-служба правительства Камчатки.

По его мнению, главной причиной происходящего стала русофобия. Лиманов уверен, что Россия остановит «коричневую чуму XXI века».

Как сообщало ИА REGNUM, в Лисичанске в Луганской Народной Республики (ЛНР) и на Привольнянском плацдарме идёт «активное уничтожение огневых точек украинских боевиков». Об этом написал в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.