Пекин, 6 июня, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Лесничие заметили малабарскую птицу-носорога в природном заповеднике в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата мф Почему у носорога шкура в складках. реж. Владимир Сутеев. 1938. СССР Носорог

Птица-носорог, или Anthracoceros albirostris, находится под защитой высшего класса на национальном уровне и имеет малочисленную популяцию в Китае.

На фотографиях, сделанных лесничими, изображена птица-носорог, кормящая птенцов в небольшой пещере на склоне карстовой скалы в национальном природном заповеднике белоголовых лангуров в городе Чунцзуо.

Эксперты сказали, что самец птицы-носорога предпочтет построить свое гнездо в дупле высокого дерева или пещере в скале, а затем запечатать гнездо грязью, оставив только отверстие для кормления. На данный момент в заповеднике зарегистрировано 24 таких птицы.