Берлин, , 06:37 — REGNUM Германия не хочет поставлять танки Украине из-за опасений возможного появления немецких бронемашин на территории России. Власти обеспокоены «по историческим причинам», отсылая ко второй мировой войне. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным источников издания, власти Германии опасаются поставлять танки Украине из-за того, что украинское руководство может использовать немецкую технику для попытки вторжения в РФ и в результате впервые после второй мировой войны «немецкие танки снова окажутся внутри» России. В публикации делается отсылка к «историческим причинам»: это решение напомнит о действиях фашисткой Германии во время войны.

В статье делается вывод, что в Берлине есть «определённое недоверие» к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что с 30 марта по 26 мая Германия значительно сократила поставки оружия Киеву, отправив только два пакета военной помощи.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно обвинял правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца в затягивании поставок тяжёлого вооружения, в том числе делая это в оскорбительной форме — в частности, высмеял Германию за скорость поставки вооружений, опубликовав картинку с улиткой, а затем и вовсе назвав это «позором».

Как сообщало ИА REGNUM, среди западных экспертов нет единства в вопросе поставки вооружения на Украину. Ряд специалистов высказывается против, считая, что поставки могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта и втягивания в него стран НАТО.