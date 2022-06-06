Миасс, Челябинская область, 6 июня, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Челябинской области вороны напали на детей. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Ворона

Инцидент произошёл, когда дети, посещающие школьный лагерь, гуляли. Спасатели Миасского отряда службы смогли предотвратить атаки.

Спасатели напоминают о том, что подобное поведение ворон является стандартным, когда они защищают своих птенцов. При нападении пернатых они советуют не паниковать и не подбирать птенцов, а звать на помощь.