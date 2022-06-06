Пекин, 6 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Сельскохозяйственный банк Китая, один из крупнейших коммерческих кредиторов страны, расширил поддержку производственного сектора, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным банка, к концу апреля непогашенные кредиты банка обрабатывающей промышленности превысили 2 трлн юаней (около $298 млрд), увеличившись почти на 16% по сравнению с началом года. Средне- и долгосрочные кредиты обрабатывающей промышленности подскочили на 21% по сравнению с началом года, сообщил банк.

Банк также усилил поддержку малых и средних предприятий: по данным банка, к концу апреля объем кредитов, предоставленный таким предприятиям в производственном секторе, превысил 600 млрд юаней.