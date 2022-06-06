Москва, 6 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В понедельник, 6 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

В ночь на 6 июня в Москве также без осадков. Температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер северо-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +19… +24 °C днём. Ночью — +6… +11 °C.

Во вторник, 7 июня, днём в столице ожидается +21… +23 °C, по области +19… +24 °C, переменная облачность, без осадков, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале недели в Москве будет ещё достаточно прохладно, по-настоящему потеплеет в столице в четверг, 9 июня.