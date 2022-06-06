Пекин, 6 июня, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Фьючерсный рынок Китая продолжил охлаждаться в мае, при этом оборот снизился на 19,49% в годовом исчислении, по данным Китайской фьючерсной ассоциации, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным ассоциации, оборот китайского рынка товарных фьючерсов в прошлом месяце снизился до 40,1 трлн юаней (около $5,98 трлн), что на 1,83% меньше, чем в предыдущем месяце.

За первые пять месяцев 2022 года оборот фьючерсного рынка составил 209,56 трлн юаней, снизившись на 12,44% в годовом исчислении.