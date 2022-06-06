Шэньчжэнь, Китай, , 06:28 — REGNUM Авиакомпания Hainan Airlines сообщила, что прямые рейсы между южнокитайским городом Шэньчжэнь и канадским Ванкувером возобновятся 9 июня, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Hainan Airlines flightsnation.com

Рейсы на самолетах Boeing 787 будут выполняться туда и обратно один раз в неделю. Отправляющийся рейс будет вылетать из Шэньчжэня по четвергам в 19:40 по пекинскому времени.

На начальном этапе отправляющийся рейс HU7959 будет перевозить пассажиров и грузы в обычном режиме. Для входящего рейса HU7960 будет возобновлен только грузовой бизнес, а обслуживание пассажиров ожидается в соответствии с меняющейся эпидемической ситуацией, сообщили в компании.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с политикой предотвращения эпидемий в странах назначения.