Пекин, 6 июня, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Согласно отчету Исследовательского института Beike, рынок подержанного жилья в Китае восстановил некоторые утраченные позиции в прошлом месяце, поскольку страна ослабила финансирование и ограничения для покупателей жилья, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Согласно отчету, в мае объем продаж ранее принадлежавших домов в 50 городах вырос примерно на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. В отчете отмечается, что более 80% опрошенных городов зафиксировали месячный рост, в то время как в некоторых городах на северо-востоке Китая и в районе дельты реки Янцзы продажи выросли более чем в два раза.

Цены на бывшие в употреблении дома, однако, упали на 0,9% по сравнению с апрелем в 50 городах, увеличившись после снижения на 0,3% в прошлом месяце. По оценкам отчета, объем продаж продолжит расти, а цены стабилизируются во второй половине этого года.