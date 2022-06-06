Пекин, , 06:25 — REGNUM Государственная сетевая корпорация Китая заявила, что в 2022 году она инвестирует в проекты электросетевого хозяйства рекордно высокий объем инвестиций в размере более 500 млрд юаней (около $74,5 млрд), чтобы помочь поддержать экономический рост страны в условиях эпидемии COVID-19, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

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Ожидается, что инвестиции из всех источников составят более 1 трлн юаней, говорится в сообщении Государственной электросети. Компания как можно раньше приступит к строительству объектов передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения и начнет строительство ключевых объектов электросетевого хозяйства ниже 500 кВ, говорится в сообщении.

Интенсивное строительство ключевых проектов электросетевого хозяйства будет способствовать качественному развитию электросетевого хозяйства и побудит добывающие и перерабатывающие отрасли возобновить работу и производство, говорится в сообщении компании. Государственная электросеть инвестировала в энергосистему страны в общей сложности 2,38 трлн юаней в течение 13-й Пятилетки (2016-2020).