Лондон, , 06:26 — REGNUM Процедура вотума недоверия к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может быть запущена членами Консервативной партии. Об этом 5 июня сообщило издание The Sunday Times.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что для запуска процедуры голосования, нужноч, чтобы как минимум 15% депутатов парламента от Консервативной партии направили письма с призывом провести процедуру вотума недоверия. Если точнее, то для запуска процедуры необходимо желание как минимум 54 депутатов. По данным издания за отставку Джонсона уже готовы написать письма 67 депутатов.

Информация о том, сколько писем на самом деле подано и когда может состоятся голосование, известна только главе Комитета 1922 Грэму Брейди. Эти данные он должен собрать, после 6 июня подсчитать количество запросов и в случае, если их достаточно для проведения голосования, официально уведомить об этом Джонсона.

Указывается, что на настоящий момент открыто заявили о подаче писем с требованием провести процедуру вотума недоверия 25 депутатов-консерваторов. Представители партии уверены, что нужное количество голосов уже собрано и даже называют предполагаемую дату голосования — 8 июня.

При этом если в защиту премьер-министра выскажутся более 180 парламентариев, то процедура будет свёрнута и повторить её уже будет невозможно. Если же Джонсон проиграет, то новый глава партии будет избран в течение трёх месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Джонсон назвал свою возможную отставку безответственным шагом.

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