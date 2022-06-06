Пекин, , 06:23 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в первые четыре месяца года в интернет-секторе страны наблюдался устойчивый рост доходов от бизнеса, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

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По данным министерства, выручка крупных интернет-компаний и связанных с ними компаний в январе–апреле составила 443,7 млрд юаней (около $66 млрд), что на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста выросли на 1,3 процентных пункта по сравнению с первым кварталом.

В частности, выручка интернет-провайдеров услуг передачи данных, таких как те, которые специализируются на облачных сервисах и услугах больших данных, выросла на 30,4% в годовом исчислении до 42,31 млрд юаней за первые четыре месяца.

По данным министерства, расходы компаний на исследования и разработки за этот период выросли на 10,4 процента, что на 2 процентных пункта больше, чем в первом квартале.