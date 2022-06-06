США, 6 июня, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В результате стрельбы, произошедшей 5 июня в больнице города Голдсборо (штат Северная Каролина, США), ранение получил один человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал CBS.

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После поступивших в 20:17 по местному времени (01:17 мск 6 июня) сообщений об инциденте больница была заблокирована полицией. После того, как спустя менее одного часа подозреваемый покинул территорию больницы, оцепление сняли.

По данным телеканала, подозреваемый, личность которого установлена, скрылся. Полиция ведёт его поиск.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли и 11 человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у бара в городе Чаттануга (штат Теннесси, США).