Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. На Камчатке женщина помогала скрыть следы убийства своего мужа. Преступление совершила её мать. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в краевом СУ СКР.

Ben Smith Труп

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Обгоревшее тело 34-летнего мужчины было обнаружено в лесу между селом Южные Коряки и посёлком Березняки Елизовского района. Выяснилось, что его убила тёща. Утром 16 мая 58-летняя женщина удушила зятя, накинув ему на голову пакет.

Подозреваемая дала признательные показания. Действиям её дочери, которая помогала скрыть следы преступления, следователи также дадут правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Одинцове (Московская область) арестовали.