Биробиджан, 6 июня, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В многоквартирном доме посёлка Николаевка в Еврейской АО взорвался газ в баллоне. Газовоздушная смесь воспламенилась, пострадал один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Мужчина получил ожоги. Жители многоэтажки были эвакуированы. Взрывом повреждено имущество.

Прокуратура намерена оценить соблюдение требований безопасности при обращении с газовым оборудованием. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арамиле Свердловской области 26 апреля из-за хлопка газа пострадали три человека, в том числе ребёнок.