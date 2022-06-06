Москва, , 06:00 — REGNUM Вероятность закрытия диппредставительств США и России на территории друг друга не исключил американский посол в Москве Джон Салливан 6 июня в интервью ТАСС.

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

При этом дипломат выразил надежду на то, что подобный сценарий не будет реализован. По словам Салливана, закрытие посольств будет большой ошибкой и в администрации Белого дома вряд ли можно отыскать сторонника такого шага. Как пояснил Салливан, наличие посольств на территории друг друга является «абсолютным минимумом» для дипотношений.

Как отметил Салливан, единственной причиной, по которой США могут закрыть своё диппредставительство в Москве может быть только, если продолжать работу сотрудникам посольства будет небезопасно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол США в Москве Салливан исключил разрыв дипотношений между Россией и США.

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