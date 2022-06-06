Магадан, , 06:21 — REGNUM Член Магаданского областного Совета ветеранов, 95-летняя труженица тыла Антонина Терехова, перевела в поддержку мирных жителей Донбасса 50 тыс. рублей.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Ветеран объяснила свой поступок тем, что помнит как в Великую Отечественную войну поддерживали всем, чем могли бойцов на фронте.

«Каждый внёс свою, посильную часть — и они выстояли, победили! Вот и сейчас, поддерживая президента нашего, русскую армию, мирных жителей Украины, прибывающих к нам, каждый должен внести частицу — словом, реальной помощью, продуктами, деньгами — никто не должен остаться безучастным», — считает Антонина Терехова.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарная помощь жителям Донбасса после начала спецоперации стала миссией российских регионов. Власть и граждане объединились в стремлении поддержать тех, кто оказался в беде.