Магадан, 6 июня, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Член Магаданского областного Совета ветеранов 95-летняя труженица тыла Антонина Терехова перевела в поддержку мирных жителей Донбасса 50 тыс. рублей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

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Ветеран объяснила свой поступок тем, что помнит, как в Великую Отечественную войну поддерживали всем, чем могли, бойцов на фронте.

«Каждый внёс свою, посильную часть — и они выстояли, победили! Вот и сейчас, поддерживая президента нашего, русскую армию, мирных жителей Украины, прибывающих к нам, каждый должен внести частицу — словом, реальной помощью, продуктами, деньгами — никто не должен остаться безучастным», — считает Антонина Терехова.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарная помощь жителям Донбасса после начала спецоперации стала миссией российских регионов. Власть и граждане объединились в стремлении поддержать тех, кто оказался в беде.