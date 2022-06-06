Чебоксары, 6 июня, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19 и остаётся ниже общероссийского уровня. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По последним данным (на 3 июня), в Чувашии прививку от ковида сделали 712 702 жителя, в том числе за последние две недели (с 20 мая по 3 июня) вакцинировались 8329 человек. Из них привились двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 677 259 жителей республики.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 29,3%. Это на 1,8% меньше, чем в среднем по России с показателем общего иммунитета в размере 31,1%.

Что касается динамики, то за две недели уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии снизился на 4,5%, за два месяца (с 1 апреля по 3 июня) спад составил 12,2%, за три месяца (с 4 марта по 3 июня) сократился 17,6%.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета в Чувашии снижается еженедельно: 20 мая он составлял 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля достигал 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 18, 11 и 4 марта — соответственно 43,5%, 45% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 186 случая заражения коронавирусом, выздоровел 75 051 человек, скончались 4642 ковид-пациента.