Тула, 6 июня, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Тульской области устанавливаются детали нападения на женщину и смерти её супруга. Полицейские задержали двух мигрантов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Информация о происшествии поступила в дежурную часть 5 июня в 04:55 от 50-летней пострадавшей. По её словам, которые приводят в ведомстве, накануне вечером двое нанятых ею работников из числа граждан одной из среднеазиатских стран применили в отношении неё насилие, забрав крупную сумму, сотовый телефон, планшет и ювелирные изделия.

В ведомстве отмечают, что на момент нападения в доме также находился её 53-летний муж.

«Прибывшими полицейскими тело мужчины было обнаружено неподалёку от дома с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали: один был пойман в аэропорту в Москве при попытке вернуться на родину, его предполагаемый сообщник — в Тосненском районе Ленинградской области.

По словам Ирины Волк, подозреваемых доставили в отделы полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

По данным местных СМИ, погибший был бизнесменом.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Тульской области из охотничьего ружья расстреляли местную жительницу, а также открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Подозреваемый задержан.

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