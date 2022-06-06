Токио, , 05:43 — REGNUM В Японии в случае низких температур предстоящей зимой дефицит электроэнергии может оказаться эквивалентен потребностям примерно 1,1 млн домохозяйств. Это следует из расчётов, 6 июня опубликованных газетой Nikkei.

Холодно Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

Для Японии это окажется самым крупным энергетическим кризисом после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

Издание отмечает, что процесс перезапуска АЭС в стране движется крайне медленно из-за затягивания местными властями выдачи энергокомпаниям соответствующих разрешений. На фоне остановки работы ряда тепловых электростанций и неопределённости по поводу продолжения закупок энергоресурсов у России, дефицит электричества по стране зимой может достигать около 3,5 млн кВт.

По мнению экспертов Nikkei, около 1,5 кВт можно будет компенсировать за счёт перезапуска некоторых тепловых электростанций. Но если из России в Японию прекратится экспорт СПГ, это приведёт к потере еще 4 млн кВт.

До аварии на «Фукусиме-1» атомная энергетика обеспечивала около 30% в энергобалансе страны. В настоящее время в Японии вырабатывают энергию только десять перезапущенных реакторов (из 50) на шести АЭС, остальные проходят проверку на безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на нефть на Токийской товарно-сырьевой бирже поднялась до максимума с августа 2008 года, несмотря на решение ОПЕК+ нарастить её добычу в июле и августе.

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