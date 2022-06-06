Нижний Тагил, Свердловская область, 6 июня, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Житель Нижнего Тагила Свердловской области выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Об этом пишут СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Издание TagilCity.ru ссылается на очевидцев. По словам граждан, трагедия произошла на пересечении улиц Фрунзе и Черных. Гражданин погиб.

Представители правоохранительных органов не опровергли факта этого происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.