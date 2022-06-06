Южно-Сахалинск, 6 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Советник губернатора Сахалинской области Владимир Сидоренко покидает свой пост, об этом 6 июня в своём телеграм-канале написал глава островного региона Валерий Лимаренко.

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Сидоренко уходит из правительства Сахалина в связи с переходом на новую работу. Куда именно — не сообщается.

С 2017 года он работал заместителем председателя правительства Сахалина, затем перешёл на должность советника губернатора. Сидоренко курировал вопросы ЖКХ и энергетики.

«Благодарю Владимира Сергеевича за труд и желаю удачи в новых делах!» — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексей Комаров написал о своём уходе в социальной сети ВКонтакте.