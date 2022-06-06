Магадан, , 05:41 — REGNUM Строительство железной дороги из Якутии в Магадан предположительно обойдётся в 1,6 трлн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

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Железнодорожную магистраль протяженностью 1979 км будут прокладывать 12 лет. На участке дороги планируется и строительство моста (3 км) через реку Алдан в Якутии, срок сдачи — 2035 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области обсудили проект строительства железной дороги от посёлка Нижний Бестях в Якутии до столицы Колымы. Для прокладывания новой ветки выбирают место, один из приоритетных вариантов — строительство вдоль федеральной автодороги «Колыма».